От 13 копеек до Br145 за квадратный метр — кадастровая стоимость земли в сельских населенных пунктах

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июля 2025 года стоимость земли в Беларуси подросла на 40−80% — произошла переоценка, которую делают каждые пять лет. В настоящее время стоимость варьируется от 13 копеек за квадратный метр в отдаленных деревнях до Br145 в таких населенных пунктах, как Ждановичи и Боровляны. Об этом во время круглого стола в журнале «Экономика Беларуси» рассказал начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Сергей Костров.