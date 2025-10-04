В России начнут передавать пустующее жилье очередникам на квартиру

«Согласно инициативе, жилое помещение в многоквартирном доме (МКД) смогут признать пустующим, если собственник перестал его содержать более года и не исполняет обязательства по оплате коммунальных услуг. Такие бесхозные квартиры часто приводят к нарушению работы инженерных систем всего дома, в частности — к повреждению теплового контура», — заявил Голов. Его слова передает РИА Новости.