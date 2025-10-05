Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 5 октября

Национальный банк определил валютные курсы на 5 октября, воскресенье. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранили свои значения.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 5 октября, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9887 белорусского рубля, 1 евро — 3,5132 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6865 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, определенными на пятницу, 3 октября, субботу, 4 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений в воскресенье, 5 октября.
