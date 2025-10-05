Стало известно о необычных последствиях торговых пошлин Трампа

Введенные Соединенными Штатами тарифные ограничения на ввоз бразильской говядины и кофе спровоцировали парадоксальную ситуацию: латиноамериканские государства наращивают экспорт этой продукции в США, но вынуждены закупать аналогичные товары для себя на бразильском рынке. Такую оценку представил руководитель московского представительства Бразильского агентства по стимулированию экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку.