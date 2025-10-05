Автоэксперты рассказали, когда менять зимние и летние шины в 2025 году

Зимние шины с шипами обязательны с 1 декабря по 1 марта, в северных регионах срок может продлеваться до апреля или мая в зависимости от погодных условий. Летнюю резину рекомендуется использовать с 1 июня по 1 сентября, но при температуре ниже +7 градусов требуется переход на зимние модели. Местные органы власти вправе корректировать сроки с учётом климата конкретного региона.