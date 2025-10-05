Ричмонд
Стало известно о будущем росте пенсионных коэффициентов

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в России к 2027 году способна достигнуть 168,57 рубля. Соответствующий прогноз обнародовало агентство РИА Новости.

Согласно правительственным планам, плановые корректировки стоимости пенсионного коэффициента будут осуществляться поэтапно: первоначально с 1 февраля до 163,03 рубля, затем с 1 апреля до финального значения 168,57 рубля.

В последующем, 2028 году, аналитики предполагают дальнейшее увеличение показателя до 181,97 рубля.

Согласно отчетности Центробанка, общий объем пенсионных накоплений во II квартале достиг почти 9 триллионов рублей, продемонстрировав 13-процентный прирост в сравнении с аналогичным промежутком 2024 года. Количество участников программы долгосрочных сбережений продолжало увеличиваться: по итогам апреля-июня 2025 года их число возросло на треть, достигнув 5,2 миллиона человек.

Ранее парламентарии инициировали законодательное предложение о повышении возрастной доплаты к пенсионному обеспечению для граждан старше 80 лет до уровня установленного минимального размера оплаты труда.

В ходе предыдущих обсуждений в Государственной Думе звучали призывы обеспечивать увеличение пенсионных выплат без привязки к инфляционной динамике.

