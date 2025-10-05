Стало известно о будущем росте пенсионных коэффициентов

Согласно отчетности Центробанка, общий объем пенсионных накоплений во II квартале достиг почти 9 триллионов рублей, продемонстрировав 13-процентный прирост в сравнении с аналогичным промежутком 2024 года. Количество участников программы долгосрочных сбережений продолжало увеличиваться: по итогам апреля-июня 2025 года их число возросло на треть, достигнув 5,2 миллиона человек.