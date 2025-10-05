Водителей РФ предупредили о наказании за скрытые номера

«В отношении нерадивых автолюбителей, скрывающих номер бумажкой или шторкой… — лишение прав на срок от года до полутора лет», — отметил он. Его слова приводи РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что такая санкция применяется не только к тем, кто использует посторонние предметы для закрытия номеров, но и в случаях, когда регистрационный знак намеренно загрязняется снегом или грязью.