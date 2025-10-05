Цены на яйца в РФ снизились до рекордного уровня

Ценовая ситуация на рынке яиц стабилизировалась.
Стоимость куриных яиц в России опустилась до минимального за два года значения. В настоящее время десяток яиц стоит в среднем 84 рубля, что на 0,4% ниже показателей 2023 года. Такие данные приводит ассоциация «Руспродсоюз».
«Стоимость куриных яиц в России опустилась ниже уровня 2023 года. Сейчас цена десятка составляет 84 рубля, что на 0,4% меньше, чем два года назад», — рассказали «Известиям» в «Руспродсоюзе».
Снижение цен объясняется увеличением объемов производства, сезонным фактором и удешевлением кормов на фоне хорошего урожая зерновых. Стабилизировать стоимость также помогло заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и поставщиками, что обеспечило рентабельность производства. В то же время избыток предложения на рынке создает риски для мелких хозяйств, которые могут работать в убыток.
В качестве решения проблемы эксперты предлагают развивать промышленную переработку яиц в продукты с длительным сроком хранения, например, в яичный порошок или меланж. Минсельхоз, в свою очередь, отмечает важность расширения практики долгосрочных контрактов и напоминает о действующих мерах поддержки птицеводов, включая льготные кредиты.
Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2025 года в России зафиксировали дефляцию — потребительские цены снизились на 0,4%, впервые за три года. Больше всего подешевели продукты (-0,91%), особенно плодоовощи, а также услуги гостиниц и санаториев. При этом цены на непродовольственные товары немного выросли (+0,42%). С 2020 года месячная дефляция отмечалась всего пять раз.