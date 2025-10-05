Цены на яйца в РФ снизились до рекордного уровня

Ранее URA.RU сообщало, что в августе 2025 года в России зафиксировали дефляцию — потребительские цены снизились на 0,4%, впервые за три года. Больше всего подешевели продукты (-0,91%), особенно плодоовощи, а также услуги гостиниц и санаториев. При этом цены на непродовольственные товары немного выросли (+0,42%). С 2020 года месячная дефляция отмечалась всего пять раз.