С 2026 года свет в Волгограде подорожает до 7,34 рубля

Федеральная антимонопольная служба разработала проект приказа, устанавливающего минимальные и максимальные пределы тарифов на электроэнергию для регионов России.
С 2026 года субъекты РФ получат право самостоятельно определять цены на электричество для населения в рамках утвержденных федеральных границ. Нововведения будут внедряться поэтапно: первый этап продлится с 1 января по 30 сентября 2026 года, второй — с октября по декабрь того же года.
Для Волгоградской области с середины 2026 года установлен диапазон тарифов от 7,33 до 7,34 рубля за киловатт-час. В соседних регионах показатели иные: в Астраханской области — 8,06 рубля, в Ростовской — 6,55 рубля. Самый низкий тариф в стране предусмотрен в Иркутской области — от 1,96 рубля, самый высокий — на Чукотке, где киловатт обойдется в 12,6 рубля.
Ожидается, что в 2026 году рост тарифов составит около 11,3%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития страны. В Волгоградской области действующие с 1 июля 2025 года тарифы останутся без изменений до октября 2026 года: для квартир с газовой плитой цена киловатта составляет 6,62 рубля.