С 2026 года свет в Волгограде подорожает до 7,34 рубля

С 2026 года субъекты РФ получат право самостоятельно определять цены на электричество для населения в рамках утвержденных федеральных границ. Нововведения будут внедряться поэтапно: первый этап продлится с 1 января по 30 сентября 2026 года, второй — с октября по декабрь того же года.