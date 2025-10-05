АТОР: турпоток в Абхазию упадет на треть из-за требований загранпаспорта у детей

«Здесь важно понимать: по закону ответственность за подготовку документов полностью лежит на туристе. Туроператор обязан предоставить услугу — перелет, проживание, трансфер, экскурсии. Но проверить, есть ли у ребенка паспорт и соответствует ли он требованиям пограничного контроля, — это обязанность родителей. Если семья приезжает в аэропорт без загранпаспорта ребенка, авиакомпания не допустит пассажира на рейс, а на границе его просто не выпустят. Такая ситуация будет рассматриваться как “неявка туриста по вине клиента”, — подчеркнул в беседе с “Газетой.Ru” юрист Виталий Недбай.