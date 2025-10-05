В Хабаровском крае планируют обновить рыболовный флот

В Комсомольске-на-Амуре прошло важное совещание по развитию рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Во встрече под руководством помощника президента России Николая Патрушева участвовали представители федеральных и региональных властей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На совещании обсудили, как помочь российским рыбопромышленникам стать более конкурентоспособными. Рассматривались меры по увеличению количества морских судов для ловли рыбы, поддержке судоремонтных заводов и оснащению судов оборудованием для переработки улова прямо в море.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что предприятия региона готовы строить новые рыболовные суда.
«Хабаровский край готов развернуть на своих мощностях обновление рыбопромыслового флота, а также вспомогательных судов. Судостроение в Хабаровском крае — это, в первую очередь, Амурский судостроительный завод, также Хабаровский судостроительный завод и еще несколько верфей. Предприятия способны выпускать надводные суда любого назначения, в том числе рыбопромысловые длиной до 200 метров. Мы готовы выходить даже и на платформенное судостроение», — заявил глава региона.
Губернатор попросил федеральные власти доработать меры поддержки для судостроителей.
Также Дмитрий Демешин рассказал о планах по развитию судоходства на реке Амур. Уже подготовлена соответствующая программа, которая сейчас согласовывается в федеральных министерствах. Она предусматривает льготный лизинг для строительства пассажирских, грузовых и дноуглубительных судов, обновление портовой инфраструктуры.
На совещании также обсудили вопросы безопасности мореплавания, включая навигационное оборудование, готовность аварийно-спасательных служб и защиту арктических вод от несанкционированного захода иностранных судов.