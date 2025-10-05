В Хабаровском крае планируют обновить рыболовный флот

«Хабаровский край готов развернуть на своих мощностях обновление рыбопромыслового флота, а также вспомогательных судов. Судостроение в Хабаровском крае — это, в первую очередь, Амурский судостроительный завод, также Хабаровский судостроительный завод и еще несколько верфей. Предприятия способны выпускать надводные суда любого назначения, в том числе рыбопромысловые длиной до 200 метров. Мы готовы выходить даже и на платформенное судостроение», — заявил глава региона.