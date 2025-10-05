В Казахстане заложат 110 гектаров садов апорта к 2027 году

Садоводство — одно из самых быстрорастущих направлений АПК.
По словам Ербола Тасжурекова, садоводство становится одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса. С 2014 года фермеры получили инвестиционные субсидии на закладку садов и внедрение интенсивных технологий.
Это дало ощутимый эффект: валовый сбор яблок вырос на 43%, а урожайность — на 27%
Возрождение апорта
Ербол Тасжуреков подчеркнул, что особое внимание уделяется сорту апорт, который является частью культурного наследия Казахстана.
Мы принимаем конкретные меры по возрождению апорта как национального бренда. Создан питомник сеянцев яблони Сиверса, ведется заготовка саженцев и закладка новых садов. До 2027 года будет разбито 110 гектаров садов апорта.
Сколько сортов яблок выращивают в Казахстане
Ученые КазНИИ плодоовощеводства развивают селекционные программы. В коллекции института уже около 400 сортов и гибридов, включая 29 новых сортов, выведенных на основе апорта.
Где выращивают больше всего яблок
Основные регионы выращивания яблок — Алматинская, Туркестанская, Жамбылская области и Жетысуской. Только в Алматинской области и Жетысу под яблоневыми садами занято более 2,4 тыс. гектаров, где растет свыше 416 тысяч деревьев.