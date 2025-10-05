В Казахстане заложат 110 гектаров садов апорта к 2027 году

Площадь яблоневых садов в Казахстане достигла почти 29 тысяч гектаров, а к 2027 году появится еще 110 гектаров садов знаменитого сорта апорт. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на Фестивале яблок в Астане.