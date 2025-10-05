Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диаспора шлет меньше: денежный поток в Молдову сокращается

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Объем личных денежных переводов, полученных резидентами Молдовы во втором квартале 2025 года, составил 472,02 миллиона долларов США, сократившись на 1,5% по сравнению с прошлым годом, информацию представил Национальный банк республики (НБМ).

Источник: Sputnik.md

Объем переводов в апреле-июне был эквивалентен 9,9% ВВП Республики Молдова.

Снижение НБМ обусловил уменьшением поступлений от чистой заработной платы работников за рубежом (-39,7 миллиона долларов США), в то время как полученные личные переводы увеличились на 25,5 миллиона долларов.

Евросоюз остается, по данным Нацбанка, основным источником денежных переводов: рост составил 9,6%, достигнув 64,3% от общего объема. Денежные переводы из СНГ сократились в 9,3 раза, составив лишь 1,2%, а из других стран выросли на 9,4%, до 34,5%.

Личные денежные переводы, выплаченные нерезидентам, выросли на 8,8%, достигнув более высокого уровня на фоне увеличения капитальных переводов между домохозяйствами (+18,5 миллиона долларов США).

Личные переводы и выплаченная нерезидентам чистая заработная плата немного уменьшились, отмечает НБМ. Распределение выходов показывает, что 68,4% пришлось на ЕС (+29,7%), 28,6% — на другие страны (+28,8%), в то время как платежи в СНГ сократились в 5,7 раза, достигнув всего 3% от общего объема.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше