Диаспора шлет меньше: денежный поток в Молдову сокращается

Объем переводов в апреле-июне был эквивалентен 9,9% ВВП Республики Молдова.
Снижение НБМ обусловил уменьшением поступлений от чистой заработной платы работников за рубежом (-39,7 миллиона долларов США), в то время как полученные личные переводы увеличились на 25,5 миллиона долларов.
Евросоюз остается, по данным Нацбанка, основным источником денежных переводов: рост составил 9,6%, достигнув 64,3% от общего объема. Денежные переводы из СНГ сократились в 9,3 раза, составив лишь 1,2%, а из других стран выросли на 9,4%, до 34,5%.
Личные денежные переводы, выплаченные нерезидентам, выросли на 8,8%, достигнув более высокого уровня на фоне увеличения капитальных переводов между домохозяйствами (+18,5 миллиона долларов США).
Личные переводы и выплаченная нерезидентам чистая заработная плата немного уменьшились, отмечает НБМ. Распределение выходов показывает, что 68,4% пришлось на ЕС (+29,7%), 28,6% — на другие страны (+28,8%), в то время как платежи в СНГ сократились в 5,7 раза, достигнув всего 3% от общего объема.