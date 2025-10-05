Ричмонд
Биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Утром 5 октября цена биткоина превысила отметку в $124,9 тыс., увеличившись на 1,97%. Через некоторое время стоимость выросла до $125,18 тыс., что соответствует приросту на 2,06%. Предыдущий рекордный показатель был установлен 14 августа 2025 года, когда биткоин стоил $124,47 тыс.

Биткоин — это децентрализованная цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн. Его эмиссия ограничена, и большая часть монет уже добыта.