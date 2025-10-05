Биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч

Утром 5 октября цена биткоина превысила отметку в $124,9 тыс., увеличившись на 1,97%. Через некоторое время стоимость выросла до $125,18 тыс., что соответствует приросту на 2,06%. Предыдущий рекордный показатель был установлен 14 августа 2025 года, когда биткоин стоил $124,47 тыс.