Слухи о нехватке топлива в Волгограде назвали фейком

Распространяемые в социальных сетях данные о пустых заправках в Красноармейском районе не подтверждаются фактами. В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области заявили, что ситуация с топливом в регионе остается стабильной, дефицита нет.