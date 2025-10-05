Слухи о нехватке топлива в Волгограде назвали фейком

Сообщения о нехватке топлива в Волгограде не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом сообщает тг-канал «Война с фейками. Волгоградская область».
Распространяемые в социальных сетях данные о пустых заправках в Красноармейском районе не подтверждаются фактами. В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области заявили, что ситуация с топливом в регионе остается стабильной, дефицита нет.
Ранее сообщалось, что волгоградцы заметили отсуствие бензина на некоторых АЗС.