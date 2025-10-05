Зерновой союз прогнозирует рекордный урожай в Казахстане

Ожидается, что урожай зерновых культур составит 22,99 млн тонн, в том числе 17,2 млн тонн пшеницы, 3,6 млн тонн ячменя и 2,19 млн тонн других зерновых, включая кукурузу, рожь, овес, рис, просо и гречиху.
Сбор масличных культур прогнозируется на уровне 4,2 млн тонн, из которых 2,12 млн тонн придется на подсолнечник, 1,03 млн тонн — на лен, 0,54 млн тонн — на рапс и 0,19 млн тонн — на соевые бобы.
Объем бобовых культур может достигнуть 0,97 млн тонн, включая 800 тыс. тонн чечевицы и 155 тыс. тонн гороха.
По данным Зернового союза, урожайный потенциал будет реализован при условии отсутствия сильных осадков в первой и второй декадах октября в регионах производства.