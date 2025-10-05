Аналитики назвали зарплату учителей в Беларуси

Стало известно, сколько зарабатывают учителя в Беларуси. Данные опубликовал Исследовательский центр сервиса rabota.by в своем аналитическом обзоре.
Вообще, в сентябре 2025-го в Беларуси предлагаемая медианная зарплата составила 1800 белорусских рублей. Но у учителей показатель ниже — около 1370 рублей.
При этом пик предложений работодателей по зарплатам для преподавателей наблюдался в июне 2025 года и составлял 1405 рублей.
Также аналитики отметили, что размер ожидаемой медианной зарплаты, на которую рассчитывают учителя и педагоги, в сентябре составил 1505 рублей. А целом показатель для рынка оказался на уровне 1875 рублей.
Еще отмечается, что в сравнении с началом года, число активных резюме к концу сентября стало больше на 57%. Вакансий учителей приросло на 60%.
Больше всего резюме (60,3%) и вакансий (71,3%) для учителей и преподавателей размещают в Минске. Эта категория занимает более половины от всех вакансий и резюме в профсфере «Наука, образование».
