Некоторым волгоградским семьям вернут часть уплаченных налогов

Право на получение выплаты распространяется на родителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет для студентов очной формы обучения).
Для участия в программе необходимо соответствие нескольким критериям: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума (в Волгоградской области этот показатель составляет 16 623 рубля), имущественная обеспеченность должна укладываться в установленные нормативы, а у заявителя должны отсутствовать задолженности по алиментным обязательствам.
Механизм выплаты предусматривает возврат 7% из уплаченных 13% подоходного налога. Как пояснили в Социальном фонде России, расчет производится путем пересчета уплаченного НДФЛ по сниженной ставке 6% с последующим возвратом разницы.
Например, при годовом налогообложении в 46,8 тыс. рублей (что соответствует заработной плате 30 тыс. рублей ежемесячно), семья сможет получить компенсацию свыше 25 тыс. рублей.