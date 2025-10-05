Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторым волгоградским семьям вернут часть уплаченных налогов

С 2026 года в России вводится новая мера поддержки — семейный налоговый вычет, который позволит семьям с детьми и невысокими доходами вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Право на получение выплаты распространяется на родителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет для студентов очной формы обучения).

Для участия в программе необходимо соответствие нескольким критериям: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума (в Волгоградской области этот показатель составляет 16 623 рубля), имущественная обеспеченность должна укладываться в установленные нормативы, а у заявителя должны отсутствовать задолженности по алиментным обязательствам.

Механизм выплаты предусматривает возврат 7% из уплаченных 13% подоходного налога. Как пояснили в Социальном фонде России, расчет производится путем пересчета уплаченного НДФЛ по сниженной ставке 6% с последующим возвратом разницы.

Например, при годовом налогообложении в 46,8 тыс. рублей (что соответствует заработной плате 30 тыс. рублей ежемесячно), семья сможет получить компенсацию свыше 25 тыс. рублей.