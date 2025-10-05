Ричмонд
В Иркутской области может появиться распределительный логоцентр для узбекских товаров

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Иркутской области может появиться распределительный логистический комплекс для товаров из Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА "Дунё"

Делегация Андижанской области провела переговоры с руководством и представителями бизнес-сообщества российского региона, который по словам его замгубернатора особо заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Узбекистаном.

Подчеркивалось, что для привлечения иностранного капитала в Андижанской области созданы экономические зоны, действуют налоговые и таможенные льготы.

В ближайшее время планируется подписание Соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, что, несомненно, придаст новый импульс развитию отношений между нашими регионами.

отметил первый замгубернатора Роман Колесов

В декабре этого года запланированы бизнес-встречи между компаниями Иркутской области и Узбекистана на базе регионального Центра «Мой бизнес».

Речь шла и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, образования и туризма.

По итогам переговоров представители иркутских компаний и хокимият Андижанской области подписали Меморандумы о взаимопонимании.

О взаимодействии договорились компания «Дикая Сибирь» — производитель сибирской растительной продукции и призер конкурса растущих брендов «Знай наших», проводимого Агентством стратегических инициатив, а также компании «Сибатр» и «Ваши продукты», специализирующиеся на оптовой торговле напитками.

Узбекская делегация также провела плодотворные переговоры в АО «Корпорация развития Иркутской области», в ходе которых в деталях был обсужден перспективный проект строительства в данном российском регионе распределительного логистического комплекса для товаров из Узбекистана.

говорится всообщении

По словам гендиректора Корпорации развития Анастасии Оборотовой, создание данного хаба отвечает интересам обеих сторон.

Мы видим в этом проекте взаимную выгоду. Для Иркутской области — это диверсификация поставок и насыщение рынка, для Андижанской области — гарантия роста экспорта в Восточную Сибирь.

отметила она

Члены делегации также побывали на предприятии ООО «Медтехсервис». Оно обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам «Джимейт Лайф».

Стороны договорились наладить выпуск на территории Андижанской области продукции данной иркутской компании.