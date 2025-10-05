По Face-ID: в Узбекистане стартовал новый порядок выдачи пенсий наличными

Это позволяет автоматически назначать пенсию мужчинам по достижении 60 лет, а женщинам — 55 лет. Ранее граждане должны были обращаться Пенсионный фонд и центры госуслуг, подавать заявление и предоставлять документы, подтверждающие их право на выплаты. Теперь этот процесс автоматизировали в рамках информационного обмена между министерствами и ведомствами.