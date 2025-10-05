По Face-ID: в Узбекистане стартовал новый порядок выдачи пенсий наличными

С октября в регионах республики получение пенсий в наличной форме теперь осуществляется путем биометрической идентификации получателей и подтверждения их подписи в электронном виде.
Как отмечается, цель внедрения данной системы — обеспечение полной и своевременной доставки пенсий, повышение прозрачности этого процесса.
Теперь будут предотвращены случаи, когда Народный банк в отчетах указывал выплату как «проведенную», хотя фактически пенсия не была выдана гражданину или была выплачена другому лицу.
Ранее сообщалось, что Узбекистан с 1 марта 2025 года запустил проактивное назначение пенсий по возрасту.
Это позволяет автоматически назначать пенсию мужчинам по достижении 60 лет, а женщинам — 55 лет. Ранее граждане должны были обращаться Пенсионный фонд и центры госуслуг, подавать заявление и предоставлять документы, подтверждающие их право на выплаты. Теперь этот процесс автоматизировали в рамках информационного обмена между министерствами и ведомствами.