«За полгода более 70 тысяч абонентов». Минсвязи сказало, что белорусы массово переходят на базовый тариф

В Министерстве связи и информатизации сообщили, что белорусы стали массово переходить на базовый тариф операторов, информирует пресс-служба ведомства.
По словам главы Минсвязи Кирилла Залесского, в Беларуси набирает популярность базовый социальный тариф мобильной связи.
Ранее «Комсомолка» писала, что мобильные операторы обнародовали цены на базовый тарифный план: «Дешевле 10 рублей и с дополнительными льготами».
Залесский констатировал, что за шесть месяцев на базовый тариф уже перешли свыше 70 тысяч белорусских абонентов. Кроме того, глава Минсвязи отметил, что государство будет держать на контроле цену базового тарифа.
— Базовый социальный тариф введен и его стоимость будет находиться под контролем государства, оставаясь доступной для всех категорий граждан, — прокомментировал он.
С апреля базовый тариф больше всего пользователей подключили в А1 (около 44 тысяч абонентов), далее по количеству клиентов идут life:) (свыше 20 тысяч человек) и МТС (более 10 тысяч белорусов).
