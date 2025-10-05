Глава НБМ обсудила с представителем ЕК вхождение Молдовы в систему платежей SEPA

Мы хотим укрепить макроэкономическую стабильность, продолжить реформы и продемонстрировать, что Молдова может стать надежным партнером в Европейском союзе. Граждане Республики Молдова хотят тех же возможностей и тех же стандартов, что и граждане европейского сообщества, и НБМ прилагает усилия для создания необходимых условий для того, чтобы это стало реальностью.