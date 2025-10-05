Ричмонд
Глава НБМ обсудила с представителем ЕК вхождение Молдовы в систему платежей SEPA

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Интеграция Республики Молдова в Единое пространство платежей в евро (SEPA) вступит в силу на следующей неделе, об этом в ходе рабочего визита в Брюссель заявила глава Национального банка Молдовы Анка Драгу на встрече с начальником Генерального директората по экономическим и финансовым вопросам Еврокомиссии Мартеном Вервеем.

Источник: Sputnik.md

Было отмечено, что это событие станет конкретным шагом на пути к более тесной интеграции Молдовы в единый европейский рынок.

Мы хотим укрепить макроэкономическую стабильность, продолжить реформы и продемонстрировать, что Молдова может стать надежным партнером в Европейском союзе. Граждане Республики Молдова хотят тех же возможностей и тех же стандартов, что и граждане европейского сообщества, и НБМ прилагает усилия для создания необходимых условий для того, чтобы это стало реальностью.

подчеркнула Драгу

Тему затронул и первый заместитель президента НБМ Петру Ротару в ходе конференции Fintech Moldova 2025. Он отметил, что с интеграцией в SEPA «платежи в евро станут такими же простыми, как внутренние переводы, обеспечивая скорость и безопасность при низких затратах».

Система SEPA позволяет переводить евро между любыми банками в зоне ее действия, оплачивать счета и покупки, получать деньги по единым правилам вне зависимости от страны пребывания. В SEPA входят все страны ЕС, а также Андорра, Исландия, Норвегия, Лихтеншетейн, Швейцария, Монако, Сан-Марино, Ватикан и Великобритания.