Глава НБМ обсудила с представителем ЕК вхождение Молдовы в систему платежей SEPA

Было отмечено, что это событие станет конкретным шагом на пути к более тесной интеграции Молдовы в единый европейский рынок.
Мы хотим укрепить макроэкономическую стабильность, продолжить реформы и продемонстрировать, что Молдова может стать надежным партнером в Европейском союзе. Граждане Республики Молдова хотят тех же возможностей и тех же стандартов, что и граждане европейского сообщества, и НБМ прилагает усилия для создания необходимых условий для того, чтобы это стало реальностью.
Тему затронул и первый заместитель президента НБМ Петру Ротару в ходе конференции Fintech Moldova 2025. Он отметил, что с интеграцией в SEPA «платежи в евро станут такими же простыми, как внутренние переводы, обеспечивая скорость и безопасность при низких затратах».
Система SEPA позволяет переводить евро между любыми банками в зоне ее действия, оплачивать счета и покупки, получать деньги по единым правилам вне зависимости от страны пребывания. В SEPA входят все страны ЕС, а также Андорра, Исландия, Норвегия, Лихтеншетейн, Швейцария, Монако, Сан-Марино, Ватикан и Великобритания.