Развитие атомной генерации. Мороз рассказал о перспективе совершенствования энергосистемы страны

Министр констатировал, что существует и альтернатива. «Можно реализовывать новый проект Белорусской атомной электростанции. Тогда уже не привязываться к площадке существующей атомной электростанции, а где-то в другом регионе (а наиболее перспективным на настоящий момент видится восточное направление Беларуси) построить двухблочную такую же атомную электростанцию. У такого варианта есть набор своих преимуществ, главным из которых является именно социальный фактор, потому что само по себе строительство атомной станции — мощный импульс для регионального развития. В настоящий момент происходит взвешивание всех плюсов одного и второго варианта для того, чтобы принять наиболее правильное и точное решение в интересах нашей страны — не на текущий момент, а на стратегическую перспективу», — подчеркнул Денис Мороз. -0-