Развитие атомной генерации. Мороз рассказал о перспективе совершенствования энергосистемы страны

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Денис Мороз в эфире телеканала СТВ рассказал о перспективе совершенствования энергосистемы страны, в том числе за счет развития атомной генерации, сообщает БЕЛТА.
Объем реконструкции электросетевой инфраструктуры в Беларуси удвоился за пять лет.
Денис Мороз проинформировал, что в соответствии с поручением главы государства ведомством разрабатывается технико-экономическое обоснование, в рамках которого анализируются два принципиально разных варианта. «Один вариант — строительство еще одного блока на территории Белорусской атомной электростанции, и преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет в более короткие сроки реализовать подобный проект. Он позволяет использовать существующую технологическую инфраструктуру на площадке Белорусской атомной электростанции, кроме того, он позволяет использовать инфраструктуру социальную, то есть сам город Островец, дороги, люди, медицина, все то, что создано вокруг Белорусской атомной электростанции. Это позволяет достаточно существенно снизить затраты на само сооружение и, соответственно, получить достаточно высокую эффективность реализации этого проекта», — отметил он.
Министр констатировал, что существует и альтернатива. «Можно реализовывать новый проект Белорусской атомной электростанции. Тогда уже не привязываться к площадке существующей атомной электростанции, а где-то в другом регионе (а наиболее перспективным на настоящий момент видится восточное направление Беларуси) построить двухблочную такую же атомную электростанцию. У такого варианта есть набор своих преимуществ, главным из которых является именно социальный фактор, потому что само по себе строительство атомной станции — мощный импульс для регионального развития. В настоящий момент происходит взвешивание всех плюсов одного и второго варианта для того, чтобы принять наиболее правильное и точное решение в интересах нашей страны — не на текущий момент, а на стратегическую перспективу», — подчеркнул Денис Мороз. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.