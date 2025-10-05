Объем реконструкции электросетевой инфраструктуры в Беларуси удвоился за пять лет

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в два раза увеличился объем реконструкции электросетевой инфраструктуры за последние пять лет. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал министр энергетики Денис Мороз, сообщает БЕЛТА.
Развитие атомной генерации. Мороз рассказал о перспективе совершенствования энергосистемы страны.
Руководитель ведомства отметил, что важной задачей для Министерства энергетики, энергоснабжающих организаций является приведение энергетической инфраструктуры в соответствие с текущими требованиями. «Суть в том, что сама энергетическая инфраструктура была построена в достаточно давние времена, когда электрическая энергия не рассматривалась как источник теплоснабжения для населения. Соответственно и проектирование энергетической инфраструктуры велось без учета необходимости ее применения на эти нужды. Сегодня мы работаем над тем, чтобы в энергетической инфраструктуре провести необходимые объемы реконструкции. За последние пять лет объем реконструкции электросетевой инфраструктуры увеличился в два раза. На этот год наша задача заключается в том, чтобы выполнить реконструкцию в объеме более 3,4 тыс. км электрических сетей», — рассказал Денис Мороз.
По его словам, эта реконструкция позволяет наращивать степень удовлетворения запросов населения на использование электрической энергии. «У нас больше 140 тыс. домовладений, которые используют электрическую энергию. Сегодня общий процент составляет около 94% заявок, которые поступают в энергоснабжающие организации на использование электрической энергии. Мы удовлетворяем 94%, это много, но это не 100%. Наша задача — приблизиться к 100%. Когда человек хочет использовать электрическую энергию, мы стараемся сделать так, чтобы выполнить необходимую реконструкцию и его заявку удовлетворить», — подчеркнул министр энергетики. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.