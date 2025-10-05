Объем реконструкции электросетевой инфраструктуры в Беларуси удвоился за пять лет

Руководитель ведомства отметил, что важной задачей для Министерства энергетики, энергоснабжающих организаций является приведение энергетической инфраструктуры в соответствие с текущими требованиями. «Суть в том, что сама энергетическая инфраструктура была построена в достаточно давние времена, когда электрическая энергия не рассматривалась как источник теплоснабжения для населения. Соответственно и проектирование энергетической инфраструктуры велось без учета необходимости ее применения на эти нужды. Сегодня мы работаем над тем, чтобы в энергетической инфраструктуре провести необходимые объемы реконструкции. За последние пять лет объем реконструкции электросетевой инфраструктуры увеличился в два раза. На этот год наша задача заключается в том, чтобы выполнить реконструкцию в объеме более 3,4 тыс. км электрических сетей», — рассказал Денис Мороз.