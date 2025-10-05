На втором энергоблоке БелАЭС в ноябре начнется планово-предупредительный ремонт

Продлятся работы до конца года. «Это будет второй планово-предупредительный ремонт до конца года. Мы планируем, что зайдем немножко в январь и потом включим его в сеть. За это время прежде всего сделаем частичную замену топлива, то есть практически четверть топлива у нас идет под замену. Дальше мы будем находиться в состоянии нормальной работы», — рассказал Сергей Бобович.