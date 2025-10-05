Ричмонд
На втором энергоблоке БелАЭС в ноябре начнется планово-предупредительный ремонт

«Это будет второй планово-предупредительный ремонт до конца года. Мы планируем, что зайдем немножко в январь и потом включим его в сеть», — рассказал Сергей Бобович.

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором энергоблоке БелАЭС в ноябре начнется планово-предупредительный ремонт. Об этом в эфире телеканала СТВ проинформировал генеральный директор Белорусской АЭС Сергей Бобович, сообщает БЕЛТА.

Развитие атомной генерации. Мороз рассказал о перспективе совершенствования энергосистемы страны Объем реконструкции электросетевой инфраструктуры в Беларуси удвоился за пять лет.

Продлятся работы до конца года. «Это будет второй планово-предупредительный ремонт до конца года. Мы планируем, что зайдем немножко в январь и потом включим его в сеть. За это время прежде всего сделаем частичную замену топлива, то есть практически четверть топлива у нас идет под замену. Дальше мы будем находиться в состоянии нормальной работы», — рассказал Сергей Бобович.

После включения в эксплуатацию второго блока на капитальный ремонт, уже четвертый, уйдет первый энергоблок БелАЭС.

Что касается отходов, то отработавшее ядерное топливо будет направляться на переработку в Россию. «Отходы будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам страну и здесь будут захоронены. Это общемировая практика. Будет все компактно. Сейчас выбирается площадка для этого. Процесс переработки очень длительный, это будет занимать десятилетия», — отметил гендиректор БелАЭС. -0-

