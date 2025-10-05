ОПЕК+ одобрила инициативу России по наращиванию добычи нефти

Согласно сведениям агентства Reuters, Россия выступила с предложением об увеличении добычи именно на 137 тысяч баррелей, в то время как саудовская сторона настаивала на более существенных мерах 274, 411 или 548 тысяч баррелей в день. Принятое решение является элементом стратегии возврата к ранее установленным дополнительным добровольным ограничениям в 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые вступили в силу в апреле 2023 года. Тогда участники коалиции заявили о существенном сокращении нефтедобычи, действие которого планировалось сохранить до завершения 2023 года.