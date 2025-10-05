«Мы должны там участвовать». Крутой о топовых отраслях на российском рынке

Глава Администрации Президента напомнил, что на уровне правительства подписана программа по компонентам для авиастроения и загрузки двух основных авиаремонтных заводов — в Барановичах и под Минском. «Сегодня мы работаем с губернаторами Ульяновской области и Татарстана. Они тоже глубоко погружены в эти вопросы. Мы видим ежегодный кратный рост. И мы под это уже в Беларуси верстаем свои инвестиционные планы и строим целые производственные цеха и линии, чтобы обеспечивать спрос российского рынка. Потому что даже если вернутся западные бренды после снятия санкций, тема авиастроения для России останется ключевой. И довести до ума локализацию собственных самолетов, будь то МС-21, Ту-214 или Ил-76 (это основные модели, по которым мы сегодня работаем), она уже никогда не откажется. В принятой у них программе мы должны участвовать и быть серьезным образом представлены», — подчеркнул Дмитрий Крутой.