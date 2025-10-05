«Мы должны там участвовать». Крутой о топовых отраслях на российском рынке

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С каждым регионом России у нас есть якорные проекты, которые мы контролируем и сопровождаем, радуют отрасли, связанные с микроэлектроникой, авиастроением, автокомпонентами. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.
«Возможности огромные». Крутой о предложениях для российского рынка.
По словам Дмитрия Крутого, у Беларуси за последние годы выработалась своя специфика во взаимодействии с каждым регионом России. «С каждым губернатором есть якорные проекты, которые мы контролируем, сопровождаем и, естественно, оказываем им первоочередное внимание. Общее отношение к промышленности с точки зрения выделения финансовых ресурсов, региональных субсидий, инвестиционных денег из союзного бюджета также очень важно. Радуют сегодня отрасли, связанные с микроэлектроникой, авиастроением, автокомпонентами. Они растут», — отметил он.
Глава Администрации Президента напомнил, что на уровне правительства подписана программа по компонентам для авиастроения и загрузки двух основных авиаремонтных заводов — в Барановичах и под Минском. «Сегодня мы работаем с губернаторами Ульяновской области и Татарстана. Они тоже глубоко погружены в эти вопросы. Мы видим ежегодный кратный рост. И мы под это уже в Беларуси верстаем свои инвестиционные планы и строим целые производственные цеха и линии, чтобы обеспечивать спрос российского рынка. Потому что даже если вернутся западные бренды после снятия санкций, тема авиастроения для России останется ключевой. И довести до ума локализацию собственных самолетов, будь то МС-21, Ту-214 или Ил-76 (это основные модели, по которым мы сегодня работаем), она уже никогда не откажется. В принятой у них программе мы должны участвовать и быть серьезным образом представлены», — подчеркнул Дмитрий Крутой.
При этом он отметил, что белорусы способны на серьезные вещи в авиастроении. «Очень приятно, когда руководитель Татарстана похвалил нас: мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 м. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать все необходимого качества. Аналогично обстоят дела в микроэлектронике, радиоэлектронике. Сегодня все российские губернаторы запланировали визиты на наши предприятия, например “Интеграл”, “БелОМО”, “Пеленг”, чтобы своими глазами оценить технический уровень и возможность дальнейших кооперационных взаимоотношений. Это дает эффект — каждый год рост от 30% до 50%, растет загрузка. Честно скажу, мы многие заказы просто физически уже не успеваем выполнять. Поэтому сами, наверное, будем перераспределять инвестиционные ресурсы на это направление. То же самое и по автокомпонентам», — проинформировал глава Администрации Президента. -0-