«Возможности огромные». Крутой о предложениях для российского рынка

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о белорусских предложениях для российского рынка, сообщает БЕЛТА.
«Мы должны там участвовать». Крутой о топовых отраслях на российском рынке.
«Последняя встреча лидеров наших стран показала, что, невзирая на то, что у нас уже и так огромные цифры — под $60 млрд общего товарооборота с товарами и услугами, нам есть куда расти, и возможности на самом деле огромные. У нас неплохая ситуация в банковской сфере, ситуация с финансами и бюджетом. Мы можем перераспределить часть ресурсов на хорошие экспортные контракты. Конечно, хотелось бы, чтобы эти контракты были долгосрочными — три и более лет, но если есть выгодные контракты, что называется, здесь и сейчас (даже годовые), то надо такие программы россиянам предлагать. У них на рынке высокие процентные ставки, а объем субсидий, лизинговых программ серьезно сжат. Поэтому у нас есть возможности, есть ресурсы эту нишу занять и поддержать наших производителей», — сказал Дмитрий Крутой.
Он отметил, что товарооборот с некоторыми российскими регионами выше средних цифр. «Мы хотели бы выйти на цифры 103−105% товарооборота. Я сейчас говорю конкретно по товарам, потому что в сфере услуг цифры неплохие — это транспортные, строительные, IT-услуги. Там все как раз развивается неплохо, и там нужно просто загружать соответствующие предприятия и масштабироваться — из одних регионов России переходить в другие. На самом деле ситуация очень простая. По традиционным промышленным товарам мы просели, но это компенсировано продуктами питания, металлургией, частично легкой промышленностью. Поэтому и общие средние цифры на сегодняшний день выглядят достаточно приемлемо», — констатировал глава Администрации Президента. -0-