«Возможности огромные». Крутой о предложениях для российского рынка

«Последняя встреча лидеров наших стран показала, что, невзирая на то, что у нас уже и так огромные цифры — под $60 млрд общего товарооборота с товарами и услугами, нам есть куда расти, и возможности на самом деле огромные. У нас неплохая ситуация в банковской сфере, ситуация с финансами и бюджетом. Мы можем перераспределить часть ресурсов на хорошие экспортные контракты. Конечно, хотелось бы, чтобы эти контракты были долгосрочными — три и более лет, но если есть выгодные контракты, что называется, здесь и сейчас (даже годовые), то надо такие программы россиянам предлагать. У них на рынке высокие процентные ставки, а объем субсидий, лизинговых программ серьезно сжат. Поэтому у нас есть возможности, есть ресурсы эту нишу занять и поддержать наших производителей», — сказал Дмитрий Крутой.