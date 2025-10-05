Минэнерго Украины хочет увеличить импорт газа из-за потери части добычи

Украина собирается увеличить объем закупаемого у зарубежных партнеров газа, так как лишилась части собственной добычи в результате повреждений, сообщил первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов.
«До вчерашней массированной атаки РФ по нефтегазовому комплексу подготовка к отопительному сезону шла по утвержденному графику. Однако мы понимаем, что обстрелы создают нам дополнительные сложности», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «Новости.Live».
По его словам, к началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах не менее 13,2 млрд кубометров газа, часть планируется получить за счет импорта, сказал Некрасов.
По словам чиновника, украинская сторона проинформировала международных партнеров о первоочередных потребностях — о закупке систем физической и ПВО защиты, о необходимости закупки дополнительных объемов газа и энергетического оборудования для восстановления оборудования.
Ранее украинское предприятие «Нафтогаз» сообщило, что ВС РФ нанесли самый массированный удар по газовой инфраструктуре Украины в Харьковской и Полтавской областях с начала проведения СВО, значительная часть объектов компании получила повреждения, в том числе критические.
Напомним, Минобороны РФ отчиталось, что российские силы ночью 5 октября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.