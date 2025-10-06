Ричмонд
Санкт-Петербург и Каракас с ноября свяжут регулярные авиарейсы

Санкт-Петербург и столицу Венесуэлы скоро свяжут регулярные авиарейсы. Уже 1 ноября в Пулково приземлится первый борт из Каракаса.

Источник: Российская газета

По сообщениям пресс-службы аэропорта, предполагается, что рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340−600. Их запускает крупнейший перевозчик Боливарианской Республики Венесуэла авиакомпания Conviasa.

Самый первый борт должен вылететь из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени. Продолжительность полета составит 13 часов. В Петербурге самолет окажется в 18.30 (тоже по местному, но уже петербургскому времени) 1 ноября.

По словам главы авиационной коммерции управляющей аэропортом компании Асият Халваши, «рейсов в Венесуэлу из Пулково не было никогда».

Продажа билетов должна открыться в ближайшее время. «Пассажиры смогут забронировать места на рейсах до Каракаса по регулярным тарифам через представительство авиакомпании», — пояснили в Conviasa.

Отметим, что оформлять визу в эту страну россиянам не нужно. Находиться в стране можно без визы три месяца, что более чем хватит на отдых. Самое популярные направления отдыха в этой стране — это путешествия на острова, в том числе на остров Маргарита.

Также упомянутая авиакомпания будет осуществлять рейсы между Петербургом и кубинским Варадеро.