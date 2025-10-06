Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 6 октября после выходных

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 6 октября, понедельник. Так, выросли после выходных курс евро и курс доллара, а курс российского рубля стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 6 октября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0056 белорусского рубля, 1 евро — 3,5271 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6834 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, определенными на пятницу, 3 октября, субботу, 4 октября, и воскресенье, 5 октября, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже в понедельник, 6 октября. Ощутимее при этом изменился в сторону увеличения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0169 белрубля, курс евро повысился на 0,0139 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0031 белрубля.
