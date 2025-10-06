Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 6 октября после выходных

В соотношении с валютными курсами, определенными на пятницу, 3 октября, субботу, 4 октября, и воскресенье, 5 октября, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже в понедельник, 6 октября. Ощутимее при этом изменился в сторону увеличения курс американской валюты.