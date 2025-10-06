С октября подорожает проезд по нескольким автобусным маршрутам Хабаровского края

В Хабаровске с октября подорожает проезд в автобусах по нескольким маршрутам. Соответствующие уведомления от перевозчиков поступили в городское управление промышленности и транспорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 5 октября стоимость проезда в автобусах компании «Автотранспортное предприятие “Владивосток” по маршрутам №№ 10, 40 и 73 составит 62 рубля. В этот же день проезд в автобусах № 25−1, принадлежащих компании “Вираж”, также будет стоить 62 рубля.
С 15 октября индивидуальный предприниматель А. М. Трофименко повысит тарифы на маршрутах №№ 21 и 23 до 60 рублей.
Таким образом, пассажирам этих популярных маршрутов стоит готовиться к увеличению расходов на проезд в общественном транспорте.
Обычно причиной повышения стоимости проезда в общественном транспорте становится увеличение расходов на обслуживание автобусов, увеличение МРОТ и рост цен на топливо.