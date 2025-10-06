С октября подорожает проезд по нескольким автобусным маршрутам Хабаровского края

С 5 октября стоимость проезда в автобусах компании «Автотранспортное предприятие “Владивосток” по маршрутам №№ 10, 40 и 73 составит 62 рубля. В этот же день проезд в автобусах № 25−1, принадлежащих компании “Вираж”, также будет стоить 62 рубля.