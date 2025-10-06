Зарплатные предложения в медицине выросли за год

«За год российские работодатели из медицинской отрасли нарастили доход в своих вакансиях уже на 13%, доведя медианную предлагаемую зарплату для работников до 83,3 тысяч рублей. Медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для врачей на hh.ru достигли 100,1 тысяч рублей, что на 15% больше, чем в 2024 году», — говорится в данных.