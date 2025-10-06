Почти втрое дороже: почему жители Дальнего Востока платят за электричество больше всех

Разброс между минимальным и максимальным тарифом в регионах округа также оказался значительным. Особенно это заметно на Камчатке, где разница достигает почти 6 рублей за кВт/ч — втрое больше, чем в среднем по стране. По мнению экспертов, это может привести к существенному перераспределению нагрузки на потребителей в зависимости от муниципалитета и особенностей энергосети.