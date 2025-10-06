Почти втрое дороже: почему жители Дальнего Востока платят за электричество больше всех

«На Дальнем Востоке сохраняются самые высокие в стране тарифы на электроэнергию. Так, в Чукотском автономном округе в следующем году кВт/ч будет стоить около 12,6 рубля, в Республике Саха (Якутия) — 10,7 рубля. Это объясняется географической удаленностью, сложной логистикой, а также высоким удельным весом затрат на доставку топлива», — сообщили в ведомстве.
Федеральная антимонопольная служба представила проект приказа, в котором заложены новые предельные тарифы на электроэнергию на 2026 год. Согласно опубликованным данным, для большинства субъектов Дальнего Востока рост составит около 11%, а в некоторых случаях тарифы останутся на уровне значительно выше среднероссийских. Нововведения вступят в силу с 1 октября следующего года.
Во ФАС пояснили, что установленные значения соответствуют прогнозу социально-экономического развития, подготовленному Минэкономразвития. При этом подчеркивается, что служба продолжит контролировать действия региональных регуляторов, чтобы не допустить необоснованного увеличения платы для населения.
Разброс между минимальным и максимальным тарифом в регионах округа также оказался значительным. Особенно это заметно на Камчатке, где разница достигает почти 6 рублей за кВт/ч — втрое больше, чем в среднем по стране. По мнению экспертов, это может привести к существенному перераспределению нагрузки на потребителей в зависимости от муниципалитета и особенностей энергосети.
В то же время, по информации ФАС, в субъектах Дальнего Востока продолжат действовать федеральные и региональные меры поддержки. Среди них — субсидии для домохозяйств, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода. Кроме того, местные власти вправе вводить дополнительные механизмы компенсации затрат, особенно в отдаленных и труднодоступных районах.
Отдельное внимание к формированию тарифов привлекла и Генеральная прокуратура. Ранее Игорь Краснов сообщил о многочисленных нарушениях, включая включение в тариф необоснованных затрат, таких как расходы на корпоративы и другие непрофильные статьи. На Дальнем Востоке такие случаи также фиксировались, и по результатам прокурорских проверок в регионе были скорректированы завышенные расценки.
Напомним, в начале года жители частных домов в Приморье получили счета за электроэнергию, которые их сильно удивили — цифры превысили ожидания граждан. После того как в ситуацию вмешались власти региона, жители начали получать перерасчет. Однако для этого необходимо было предоставить пакет документов.