«Мясного рынка» больше нет: во Владивостоке продолжается зачистка Спортивного рынка

Во Владивостоке продолжают освобождать территорию Спортивного рынка. Прокуратура добилась сноса «Мясного рынка». Ранее на прилавках постройки были выявлены нарушения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что на территории «Мясного рынка», торговая деятельность прекращена. Ранее ведомство пресекло реализацию морепродуктов с нарушениями.
«Проверки будут продолжены до полного устранения выявленных нарушений. С привлечением специализированной техники продолжается снос самовольно возведенных конструкций», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, в рамках рейдов уже демонтированы десятки самовольно установленных торговых точек, изъято более 800 кг продукции, включая 450 кг морепродуктов и красной икры. Надзорные органы выявили факты незаконной торговли, контрафакта и грубые нарушения санитарных норм.
Отмечается, что на прилавках мясного сектора продавались продукты без необходимой упаковки и маркировки, с нарушением требований товарного соседства. Некоторые торговцы не предоставили документы о происхождении товара и не соблюдали элементарные правила санитарии и хранения пищевой продукции.
Кроме того, прокуратура повторно добилась сноса части имения семьи Ясина в пригороде Владивостока. В апреле 2023 года проверка надзорного ведомства показала, что на территории коттеджа, где жил совладелец Спортивного рынка Александр Ясин, было незаконно захвачено более 2 171 квадратного метра муниципальной земли. Ясин ранее был лидером банды, считавшейся «неприкасаемой». Однако прошлое решение суда о сносе было отменено апелляционной инстанцией.
Также, прокуратура Приморья вновь добилась отмены возвращения дела «Трифоновской» ОПГ. Приморский краевой суд уже дважды необоснованно возвращал уголовное дело прокурору. Оно находится на рассмотрении с марта 2024 года.