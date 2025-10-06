«Мясного рынка» больше нет: во Владивостоке продолжается зачистка Спортивного рынка

Кроме того, прокуратура повторно добилась сноса части имения семьи Ясина в пригороде Владивостока. В апреле 2023 года проверка надзорного ведомства показала, что на территории коттеджа, где жил совладелец Спортивного рынка Александр Ясин, было незаконно захвачено более 2 171 квадратного метра муниципальной земли. Ясин ранее был лидером банды, считавшейся «неприкасаемой». Однако прошлое решение суда о сносе было отменено апелляционной инстанцией.