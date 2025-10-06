Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программа «1000 дворов» вновь заработает в Приморье в 2026 году

На финансирование ремонта придомовых территорий предусмотрено 600 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Программа «1000 дворов» вновь заработает в Приморье в 2026 году. На финансирование ремонта придомовых территорий предусмотрено 600 млн рублей. Ранее у программы был годовой перерыв, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.

С 2026 года возобновится проект по благоустройству дворов и междворовых пространств. В первую очередь будут реализованы те проекты и заявки, которые жители региона ранее подавали в местные администрации.

Заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий назвал программу «1000 дворов» одной из самых народных и востребованных жителями. За время её существования благоустроены тысячи пространств.

Напомним, территориальные общественные самоуправления (ТОСы) Владивостока подали 91 заявку на участие в краевом конкурсе грантов по благоустройству в 2025 году. Семь из них — от микрорайона Патрокл. В финал вышли два патрокловских проекта. В том числе «Дорога без ледника» от ТОС «Патрокл-Сочинская».

Кроме того, во Владивостоке, во дворе дома Адмирала Кузнецова, 72, монтируют новую подпорную стену, которую очень ждали жильцы. Проект ТОС «Адмирала Кузнецова, 72» получил грант правительства Приморья, и теперь во дворе дома уже можно увидеть первые результаты.