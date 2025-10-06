Программа «1000 дворов» вновь заработает в Приморье в 2026 году. На финансирование ремонта придомовых территорий предусмотрено 600 млн рублей. Ранее у программы был годовой перерыв, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
С 2026 года возобновится проект по благоустройству дворов и междворовых пространств. В первую очередь будут реализованы те проекты и заявки, которые жители региона ранее подавали в местные администрации.
Заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий назвал программу «1000 дворов» одной из самых народных и востребованных жителями. За время её существования благоустроены тысячи пространств.
Напомним, территориальные общественные самоуправления (ТОСы) Владивостока подали 91 заявку на участие в краевом конкурсе грантов по благоустройству в 2025 году. Семь из них — от микрорайона Патрокл. В финал вышли два патрокловских проекта. В том числе «Дорога без ледника» от ТОС «Патрокл-Сочинская».
Кроме того, во Владивостоке, во дворе дома Адмирала Кузнецова, 72, монтируют новую подпорную стену, которую очень ждали жильцы. Проект ТОС «Адмирала Кузнецова, 72» получил грант правительства Приморья, и теперь во дворе дома уже можно увидеть первые результаты.