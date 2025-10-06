Программа «1000 дворов» вновь заработает в Приморье в 2026 году

Напомним, территориальные общественные самоуправления (ТОСы) Владивостока подали 91 заявку на участие в краевом конкурсе грантов по благоустройству в 2025 году. Семь из них — от микрорайона Патрокл. В финал вышли два патрокловских проекта. В том числе «Дорога без ледника» от ТОС «Патрокл-Сочинская».