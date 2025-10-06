Ричмонд
Дефицит бензина в Крыму сохранится до конца октября

Дефицит бензина в Крыму будет урегулирован в три этапа.

Источник: Reuters

Об этом достигнута договоренность после консультаций с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Валентиновичем Новаком и Министром энергетики РФ Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. Сообщил глава республики Серей Аксенов.

Так, до 10 октября количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив 20 литров в одни руки в сутки сохранятся.

С 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено;

С 20 октября число таких АЗС дополнительно возрастет.

Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца.