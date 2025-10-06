Выяснилось, что некоторые выплаты в РФ проиндексируют с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года предусмотрено повышение на 14,8% для выплат, размер которых привязан к величине социальных пенсий. Соответствующие данные содержатся в материалах проектной версии федерального бюджета на 2026−2028 годы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
Правительством России ранее был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект основного финансового документа страны на предстоящий трехлетний период.
Законодательно закрепленный объем бюджетных ассигнований скорректирован согласно темпам роста прожиточного минимума пенсионерской категории населения: в 2026 году показатель составит 14,8%, в 2027 году — 6,8%, а в 2028 году — 4,0%. Именно на указанные проценты будут проиндексированы с 1 апреля соответствующие социальные выплаты.
Право на получение социальных пенсий имеют лица, не обладающие необходимым трудовым стажем для назначения страховой пенсии, а также граждане с инвалидностью и лица, утратившие кормильца.
В текущем году российское правительство уже осуществило индексацию социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля. Параллельно было увеличено на аналогичный процент государственное пенсионное обеспечение специальных категорий граждан, включая военнослужащих срочной службы, ветеранов Великой Отечественной войны, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчиков-испытателей, космонавтов, а также пострадавших от радиационных и техногенных катастроф вместе с членами их семей.
Читайте также: Выяснилось, что сотни тысяч россиян смогут забрать свои пенсионные накопления.