Выяснилось, что некоторые выплаты в РФ проиндексируют с 1 апреля 2026 года

В текущем году российское правительство уже осуществило индексацию социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля. Параллельно было увеличено на аналогичный процент государственное пенсионное обеспечение специальных категорий граждан, включая военнослужащих срочной службы, ветеранов Великой Отечественной войны, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчиков-испытателей, космонавтов, а также пострадавших от радиационных и техногенных катастроф вместе с членами их семей.