В Казачинском и Пировском районах завершена уборка урожая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аграрии полностью завершили уборочную кампанию.

Источник: Соцсети

По словам местных земледельцев, нынешний сезон оказался непростым — избыточная влага создавала сложности при сборе зерновых культур.

Несмотря на погодные трудности, урожайность показала рост: по зерновым — плюс 5% к прошлому году, а ячмень дал почти 50 центнеров с гектара. Последними к финишу пришли механизаторы мокрушинского подразделения сельхозпредприятия «Победа».

Как сообщил председатель Казачинско-Пировского окружного Совета депутатов Юрий Озерских, успех стал возможен благодаря самоотдаче и профессионализму тружеников села. Он отметил, что развитие района невозможно без сильного сельского хозяйства, которое остаётся фундаментом и гордостью территории.

Сейчас хозяйства приступили к подготовке к следующему сезону — ведется вспашка, ремонтируется техника, готовятся семена.