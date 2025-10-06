В Казачинском и Пировском районах завершена уборка урожая

По словам местных земледельцев, нынешний сезон оказался непростым — избыточная влага создавала сложности при сборе зерновых культур.
Несмотря на погодные трудности, урожайность показала рост: по зерновым — плюс 5% к прошлому году, а ячмень дал почти 50 центнеров с гектара. Последними к финишу пришли механизаторы мокрушинского подразделения сельхозпредприятия «Победа».
Как сообщил председатель Казачинско-Пировского окружного Совета депутатов Юрий Озерских, успех стал возможен благодаря самоотдаче и профессионализму тружеников села. Он отметил, что развитие района невозможно без сильного сельского хозяйства, которое остаётся фундаментом и гордостью территории.
Сейчас хозяйства приступили к подготовке к следующему сезону — ведется вспашка, ремонтируется техника, готовятся семена.