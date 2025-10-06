В Казачинском и Пировском районах завершена уборка урожая

Несмотря на погодные трудности, урожайность показала рост: по зерновым — плюс 5% к прошлому году, а ячмень дал почти 50 центнеров с гектара. Последними к финишу пришли механизаторы мокрушинского подразделения сельхозпредприятия «Победа».