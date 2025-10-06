На торгах цены на золото обновили исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото увеличилась на торгах до $3950 за тройскую унцию и обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи (Comex).
Цена возросла на 0,97 процента. После цена на драгоценный металл незначительно снизилась и находится в диапазоне $3943 — 3948.
Напомним, ранее эксперт Юлия Кузнецова рассказала, что рост стоимости золота в текущей ситуации связан с геополитической нестабильностью и поиском инвесторами защитных активов. Она посоветовала тем, кто не успел приобрести драгоценный металл заранее, дождаться коррекции или вкладываться в него небольшими суммами.