Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый съезд с четвертого моста открыли в Новосибирске

5 октября движение запустили по съезду № 6.1.

Источник: Комсомольская правда

Еще один съезд левобережной развязки четвертого моста через Обь открыли для движения в Новосибирске. Произошло это 5 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале группы «ИС».

Движение запустили по съезду № 6.1, с помощью которого автомобилисты могут выехать с площади Труда в сторону ТЭЦ-2.

Напомним, что строительство четвертого моста в Новосибирске находится на финишной прямой. На левобережной части моста из 25 запланированных съездов уже открыты шесть, а на правой части функционируют все три съезда. Полное открытие моста запланировано на 6 декабря 2025 года.