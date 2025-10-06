Новый съезд с четвертого моста открыли в Новосибирске

Еще один съезд левобережной развязки четвертого моста через Обь открыли для движения в Новосибирске. Произошло это 5 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале группы «ИС».
Движение запустили по съезду № 6.1, с помощью которого автомобилисты могут выехать с площади Труда в сторону ТЭЦ-2.
Напомним, что строительство четвертого моста в Новосибирске находится на финишной прямой. На левобережной части моста из 25 запланированных съездов уже открыты шесть, а на правой части функционируют все три съезда. Полное открытие моста запланировано на 6 декабря 2025 года.