Зависящие от размера социальных пенсий выплаты ждет серьезное повышение: индексация пройдет в апреле 2026 года

Правительство России запланировало провести с 1 апреля 2026 года индексацию выплат, которые зависят от размера социальных пенсий. Соответствующие данные содержатся в проекте федерального бюджета на 2026−2028 годы.
Согласно документу, объем бюджетных ассигнований был уточнен на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В связи с этим индексация запланирована на 14,8% в 2026 году, на 6,8% в 2027 году и на 4,0% в 2028 году. Все повышения будут проводиться с 1 апреля каждого указанного года.
Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают люди с инвалидностью и граждане, потерявшие кормильца.
Правительство России уже проводило аналогичную индексацию в текущем году, повысив социальные пенсии с 1 апреля на 14,75%. Тогда же на эту же величину был увеличен размер государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан, включая военнослужащих-срочников, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших от радиационных катастроф.
Прежде экономист Анатолий Никитин предложил поднять минимальную страховую пенсию до 35 тысяч рублей. По его словам, это улучшит жизнь пенсионеров, позволит им отказаться от работы и простимулирует экономику за счет роста спроса.
Кроме того, стал известен размер средней страховой пенсии, с 1 января 2026 года эта сумма превысит 27 тысяч рублей. Ожидается, что в 2026 году должны проиндексировать и социальные пенсии. Россияне должны получать на 6,8% больше. Отмечается, что государства для реализации планов в этой сфере заложило больше 18 трлн рублей.
Помимо прочего доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин перечислил категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Например, многодетные матери могут выйти на пенсию раньше при наличии не менее 15 лет стажа и 30 ИПК.
Также Минтруд сообщил, что с 1 января в России проведут особую индексацию пенсий. В 2026 году выплаты будут увеличены в один этап, а размер повышения превысит уровень инфляции.