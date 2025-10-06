Зависящие от размера социальных пенсий выплаты ждет серьезное повышение: индексация пройдет в апреле 2026 года

Согласно документу, объем бюджетных ассигнований был уточнен на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В связи с этим индексация запланирована на 14,8% в 2026 году, на 6,8% в 2027 году и на 4,0% в 2028 году. Все повышения будут проводиться с 1 апреля каждого указанного года.