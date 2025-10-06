Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время

«Как это вообще происходит? Перевозчики видят, что есть перспектива открыть новое направление, к примеру, Донецк — Керчь. Видят, что очень много керчан желают попасть в Донецк, а сейчас вынуждены добираться с пересадками. И что многие дончане хотят в Керчь. И перевозчик предлагает в “Росавтотранс” — а это федеральная структура: “Давайте откроем такой маршрут. Я дам два, три, четыре или пять автобусов и будем искать время, чтобы их использовать”. То есть спрос рождает предложение», — поделился гость эфира.