Хабаровский нефтезавод наращивает выпуск автомобильного топлива

Хабаровский нефтезавод за девять месяцев 2025 года переработал на 20 тысяч тонн сырья больше плановых показателей — 3 миллиона 519 тысяч тонн. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС, при этом объём выпуска бензина составил 462 тысячи тонн (больше плана на 4 тысячи тонн), а дизтоплива — 747 тысячи тонн. Наращивать показатели предприятие планирует и дальше.
По словам генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Андрея Каленского, в следующем году на нефтезаводе собираются переработать 5 миллионов 193 тысячи тонн сырья, что позволит произвести 693 тысячи тонн бензина и 1 миллион 110 тысяч тонн дизтоплива. В настоящее время установки предприятия загружены на 100% для выработки всего возможного объёма горючего.
— Мы объёмы не снижали, мы как оставались на плановых загрузках, даже и выше плановых, так и остаёмся. Собственно, все максимальные объемы бензина, дизельного топлива мы вырабатываем, — отметил Андрей Каленский.
Отметим, что хабаровский НПЗ в настоящее время помогает в решении проблемы с дефицитом автомобильного топлива в Ванинском и Советско-Гаванском районах региона — ситуация там сейчас стабилизируется. Причиной кризиса послужило снижение объёмов биржевых продаж бензина марок АИ-92 и АИ-95 с Комсомольского НПЗ и других заводов, которое наблюдалось в сентябре текущего года.
Так, предлагаемых объёмов в 240 и 120 тонн в день соответственно оказалось критически недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности регионов Дальневосточного федерального округа. В итоге произошёл не только рост оптовых и розничных цен, но и перебои с поставками горючего на независимых заправочных станциях.
— В результате основному поставщику нефтепродуктов, «Хабаровской топливной компании», не удалось в полном объёме обеспечить розничную сеть «АЗС-Трансбункер». Для предотвращения кризиса и первоочередного снабжения экстренных и социальных служб на АЗС данной сети вынужденно ввели ограничения на отпуск бензина населению, что вызвало напряженность. Еженедельная потребность для снятия острой ситуации составляет около 300 тонн, — рассказали в правительстве Хабаровского края.
Сейчас ситуация с обеспечением топливом, особенно в отдаленных районах, находится на особом контроле губернатора Дмитрия Демешина. Краевые власти работают с Минэнерго России и нефтяными компаниями, чтобы добиться увеличения объёмов поставок горючего и стабилизировать цены на него.
В частности, уже идут переговоры с ПАО «НК “Роснефть”» об ускорении железнодорожных отгрузок уже приобретенного топлива, а также направлено обращение к оператору мелкооптовых продаж Комсомольского НПЗ с просьбой увеличить объемы топлива для независимых АЗС. Помимо этого правительство Хабаровского края связалось с руководством хабаровского и комсомольского НПЗ, чтобы те позволили выделить бензин по прямым договорам.
— Проблема с закупкой топлива на бирже действительно существует. Мы наблюдаем ажиотаж при крайне ограниченном объёме предложений. Например, в августе на всю биржевую сессию выставлялось всего два вагона АИ-95 в сутки, что катастрофически мало. По АИ-92 ситуация ненамного лучше — четыре вагона, на которые поступает до 30 заявок от покупателей. В таких условиях совершить покупку практически невозможно. Накануне появилась положительная тенденция — объёмы продаж АИ-92 увеличили до 10−11 вагонов, — отметил директор ООО «Флагман» Дмитрий Кузнецов.