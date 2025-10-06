Хабаровский нефтезавод наращивает выпуск автомобильного топлива

— Проблема с закупкой топлива на бирже действительно существует. Мы наблюдаем ажиотаж при крайне ограниченном объёме предложений. Например, в августе на всю биржевую сессию выставлялось всего два вагона АИ-95 в сутки, что катастрофически мало. По АИ-92 ситуация ненамного лучше — четыре вагона, на которые поступает до 30 заявок от покупателей. В таких условиях совершить покупку практически невозможно. Накануне появилась положительная тенденция — объёмы продаж АИ-92 увеличили до 10−11 вагонов, — отметил директор ООО «Флагман» Дмитрий Кузнецов.