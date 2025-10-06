В каких случаях мошеннический кредит спишут в Казахстане

Мошеннический кредит может «родиться» внезапно — перешел по сомнительной ссылке, по невнимательности сообщил четырехзначный код или потерял банковскую карточку. Независимо от первопричины казахстанцу, на которого «повесили» заем, нужно действовать оперативно.
Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), первым делом нужно связаться со своим кредитором, то есть с банком или микрофинансовой организацией (МФО), и сообщить о проблеме. Там должны зафиксировать обращение, заблокировать карту и доступ в приложение.
После этого следует обратиться в полицию. Сделать это можно через сервис eOtinish или лично придя в отделение. В заявлении нужно указать дату, сумму и название банка/МФО, а также приложить все доказательства мошеннического займа: SMS-сообщения, звонки и переписки с аферистами, выписки со счетов.
Полиция обязана отреагировать и выдать постановление о признании потерпевшим или представление о принятии мер. После этого банк должен заморозить кредит, приостановить начисление процентов и штрафов в течение трех дней.
Важно: если кредитор отказался это делать, нужно подать жалобу в АРРФР и прикрепить к ней документ из полиции.
Какие кредиты спишет банк
Банки обязаны списывать мошеннические кредиты, однако для этого нужны серьезные основания. Кредит обязаны списать, если:
- при его оформлении не производилась биометрическая проверка;
- у клиента был оформлен добровольный отказ от займов («Стоп кредит»);
- клиенту меньше 21 или больше 55 лет, а заем был выдан без его личного согласия, которое можно получить в офисе банка или через сервисы, интегрированные с Электронным правительством;
- он был первый у заемщика, а его размер превышал 150 месячных расчетных показателей (МРП) — по банковскому займу или 75 МРП — по микрозайму;
- не соблюден период «охлаждения»: по кредитам от 150 до 255 МРП — 8 часов, по кредитам свыше 255 МРП и по микрозаймам свыше 75 МРП — 24 часа.
Если окажется, что это действительно ошибка банка, то кредит спишут в течение трех дней, при наличии документов из полиции.
Если мошенники действовали «хитрее», то есть нарушения со стороны кредитора неочевидны, но расследование полиции подтверждает факт мошенничества, то придется ждать решения суда. Но и там итог тот же: кредит аннулируют, деньги вернут, кредитную историю почистят.
К основным нарушениям банков и МФО относятся:
- кто-то незаконно получил и использовал чужие личные данные;
- нарушение биометрической идентификации;
- не заметили очевидные признаки мошенничества.
Таким образом, не любой кредит, который клиент назовет «мошенническим», банк автоматически спишет. Чтобы кредитор пошел на этот шаг, нужны реальные доказательства действий аферистов.