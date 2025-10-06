В каких случаях мошеннический кредит спишут в Казахстане

После этого следует обратиться в полицию. Сделать это можно через сервис eOtinish или лично придя в отделение. В заявлении нужно указать дату, сумму и название банка/МФО, а также приложить все доказательства мошеннического займа: SMS-сообщения, звонки и переписки с аферистами, выписки со счетов.