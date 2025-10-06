«Ростех» продаст долю в бывшем экспортере авиазапчастей

Сейчас основной доход «Авиаэкспорт» получает от сдачи в аренду недвижимости в Москве. Продажа непрофильных активов осуществляется в соответствии с программой, утвержденной «Ростехом», сообщил представитель госкорпорации. Источник РБК, близкий к «Ростеху», также подтвердил, что главным источником доходов для «Авиаэкспорта» является аренда недвижимости. Обслуживание советских самолетов, по его словам, осуществляется через другие компании.