«Ростех» продаст долю в бывшем экспортере авиазапчастей

«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей.
«Ростех» выставит на аукцион 15-процентную долю в ОАО «Внешнеэкономическое объединение “Авиаэкспорт”». Соответствующая информация размещена на сайте «РТ-Капитала» — дочерней компании «Ростеха», которая занимается продажей непрофильных активов.
Торги запланированы на 14 октября, начальная цена пакета акций установлена в размере 336 миллионов рублей. В собственности «Авиаэкспорта» находятся четыре помещения в различных районах Москвы, а также здание площадью 4,95 тысячи квадратных метров в муниципальном округе Марьина Роща.
Согласно данным сайта «Авиаэкспорта», компания занимается продвижением продукции российского авиастроения за рубежом, повышает ее конкурентоспособность, осуществляет поставки запасных частей и сервисное обслуживание техники. Всего «Авиаэкспорт» поставил на экспорт около шести тысяч летательных аппаратов советского и российского производства в 68 стран мира, включая более 2,1 тысячи самолетов и 3,5 тысячи вертолетов.
В «Ростехе» пояснили, что владение 15% акций «Авиаэкспорта» не позволяет ОАК участвовать в управлении этой компанией. В госкорпорации подчеркнули, что этот актив не задействован в обслуживании и поставках запчастей для техники ОАК, поскольку корпорация «обладает собственными компетенциями» в данных сферах.
Сейчас основной доход «Авиаэкспорт» получает от сдачи в аренду недвижимости в Москве. Продажа непрофильных активов осуществляется в соответствии с программой, утвержденной «Ростехом», сообщил представитель госкорпорации. Источник РБК, близкий к «Ростеху», также подтвердил, что главным источником доходов для «Авиаэкспорта» является аренда недвижимости. Обслуживание советских самолетов, по его словам, осуществляется через другие компании.
По данным системы СПАРК, «Авиаэкспорт» ежегодно приносит чистую прибыль в размере нескольких десятков миллионов рублей. В 2023 году выручка компании достигла 203,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 50 миллионов рублей. За 2024 год выручка сократилась до 61,5 миллиона рублей, однако чистая прибыль возросла до 55,3 миллиона рублей.