Суммарная задолженность по зарплате в Новосибирской области превысила 24 млн

Весь объем просроченной задолженности образовался из-за отсутствия у компании собственных денежных средств.

Источник: Комсомольская правда

Суммарная задолженность по зарплате в Новосибирской области на конец августа составила более 24,11 млн рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат в докладе о социально-экономическом положении региона за январь — август 2025 года.

— Весь объем просроченной задолженности образовался из-за отсутствия у организаций собственных средств. Данные предоставлены организациями всех видов деятельности и форм собственности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), — указано в докладе.

Согласно статистике, на одного работника, имеющего долг по зарплате, приходилось в среднем 141 тысяча рублей. На конец августа организации имеют просроченную задолженность по зарплате перед 171 человеком.