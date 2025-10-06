Беларусь планирует участвовать в программах авиастроения в России

Он напомнил, что на уровне правительства подписана программа по компонентам для авиастроения и загрузки двух основных авиаремонтных заводов — в Барановичах и под Минском.
Сегодня мы работаем с губернаторами Ульяновской области и Татарстана. Они тоже глубоко погружены в эти вопросы.
Руководитель администрации президента отметил, что отмечается ежегодный кратный рост, с учетом этого в Беларуси верстаются инвестиционные планы и строятся целые производственные цеха и линии. Делается этого, чтобы обеспечивать спрос российского рынка.
Даже если вернутся западные бренды после снятия санкций, тема авиастроения для России останется ключевой. И довести до ума локализацию собственных самолетов, будь то МС-21, Ту-214 или Ил-76 — это основные модели, по которым мы сегодня работаем.
По словам главы администрации, промышленность республики располагает для этого всеми возможностями.
Очень приятно, когда руководитель Татарстана похвалил нас, когда мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 метров. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать с необходимым качеством. Он сказал, что действительно, белорусы способны на серьезные вещи уже в авиастроении.
В микроэлектронике и радиоэлектронике, ситуация аналогичная.
Сотрудничество с регионами
Крутой также сообщил, что губернаторы российских регионов, которые приехали на международную промышленную выставку «Иннопром», запланировали совершить ряд визитов на предприятия, чтобы оценить технический уровень и возможность дальнейших кооперационных взаимоотношений с белорусскими партнерами. Это, по его словам, дает эффект.
Каждый год рост от 30 до 50%, растет загрузка. Честно скажу, мы многие заказы просто физически уже не успеваем выполнять. Поэтому сами, наверное, будем распределять инвестиционные ресурсы на это направление. То же самое и по автокомпонентам.
Как подчеркнул Крутой, у Беларуси за последние годы выработалась своя специфика сотрудничества с каждым регионом России, а с каждым губернатором есть «якорные» проекты.
По его словам, у Минска и российских регионов общее отношение к промышленности с точки зрения выделения финансов, региональных субсидий, а также инвестиционных денег из бюджета Союзного государства. Крутой считает этот момент очень важным.
Радуют сегодня отрасли, связанные с микроэлектроникой, авиастроением, автокомпонентами. Они растут.