Беларусь планирует участвовать в программах авиастроения в России

Очень приятно, когда руководитель Татарстана похвалил нас, когда мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 метров. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать с необходимым качеством. Он сказал, что действительно, белорусы способны на серьезные вещи уже в авиастроении.