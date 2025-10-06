Состояние дорог в Красноярске взяли на круглосуточной контроль

В связи с приходом в Красноярск устойчивых заморозков дорожная служба перешла в режим готовности к ухудшению ситуации на улицах. Сотрудники САТП постоянно отслеживают состояние проезжей части.
Сообщается, что в выходные на дороги в сутки в среднем выходило 70 единиц спецтехники. Обработка противогололёдными материалами пока не потребовалась.
«Ночами температура опускается ниже 0, а значит, на дорогах может появиться скользкость. К тому же ещё не все водители успели сменить резину, — отметили в ведомстве. — Чтобы своевременно реагировать на изменения дорожных условий, наши специалисты ведут круглосуточный мониторинг состояния дорог. Он включает не только получение данных от метеослужбы и камер наблюдения, но и объезды. Мастера выезжают на закреплённые участки и лично оценивают состояние покрытия, чтобы при необходимости оперативно обработать опасные участки противогололёдными материалами».
Напомним, красноярские дорожники еще в конце сентября заявили, что их не застанут врасплох погодные сюрпризы и в случае гололеда или снегопада они смогут обеспечить безопасность движения в городе и не допустить его парализации. В частности, уже переоборудована большая часть спецтехники и подготовлен запас противогололедных материалов, их планируется использовать, прежде всего, на сложных участках улично-дорожной сети, где есть ограниченная видимость, крутые уклоны, оживленные перекрестки, выделенные полосы для общественного транспорта и остановки.