Состояние дорог в Красноярске взяли на круглосуточной контроль

«Ночами температура опускается ниже 0, а значит, на дорогах может появиться скользкость. К тому же ещё не все водители успели сменить резину, — отметили в ведомстве. — Чтобы своевременно реагировать на изменения дорожных условий, наши специалисты ведут круглосуточный мониторинг состояния дорог. Он включает не только получение данных от метеослужбы и камер наблюдения, но и объезды. Мастера выезжают на закреплённые участки и лично оценивают состояние покрытия, чтобы при необходимости оперативно обработать опасные участки противогололёдными материалами».