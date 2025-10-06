«Известия»: банки навязывают страховки с наценкой в 18 раз

Кроме того, банки склоняют клиентов к покупке ненужных услуг от третьих лиц, таких как техподдержка или эвакуация для автомобилистов, стоимостью до 360 тысяч рублей. При отказе от услуг деньги клиентам не возвращаются под предлогом того, что услуга считается оказанной в момент подписания договора. С этим столкнулись заемщики Альфа-Банка, Локо-Банка и ОТП Банка.